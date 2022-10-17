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Общество17 октября 2022 8:12

Самарцы могут проголосовать за работу «#киберусь» в конкурсе за лучшее граффити

Голосование будет открыто до 23 октября
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарская область заявлена в конкурсе граффити под номером 12. Фото: официальный канал Самарской области

Самарская область заявлена в конкурсе граффити под номером 12. Фото: официальный канал Самарской области

Открылось общественное голосование за лучшую граффити-работу фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Самарской область представляет работа «#киберусь».

Ее автор – Семен Маверский стал финалистом Самарской области по результатам отборочного этапа. Рисунок украшает фасад дома № 98 по улице Советской Армии в Самаре. Посмотреть все конкурсные работы можно на сайте.

Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся работу по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 301-50-23. Голоса принимаются до 23 октября включительно. При звонке необходимо будет указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника. Самарская область заявлена в конкурсе граффити под номером 12.