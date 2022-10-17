«Девочка замкнулась и не шла на контакт»: в Самаре отец-сектант насильно удерживал ребенка

Девочку забрали, ей предстоит пройти реабилитацию и восстановиться после психологической травмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Самаре. Отец увез 12-летнюю дочку в деревню, где насильно ее удерживал и травмировал психику ребенка. Информацию сообщили в УФССП по Самарской области.

Выяснилось, что некоторое время назад суд ограничил родительские права отца. Однако он не хотел исполнять судебное решение и встречаться с судебными приставами. Будучи сектантом, отец увез дочку в одну из деревень губернии, где мог спокойно общаться с другими сектантами-единомышленниками.

Судебные приставы нашли мужчину и девочку за сутки. Они прибыли к месту их жительства вместе с представителями районного отдела опеки и попечительства и психологом. Однако общаться с ребенком оказалось не так-то просто.

– Из-за ежедневного негативного влияния со стороны отца девочка замкнулась в себе, поэтому наладить контакт с ней было крайне трудно. Только после долгих бесед девочке удалось справиться с сильным беспокойством и она согласилась покинуть дом, – рассказали в УФССП по Самарской области.

Отец не согласился с таким решением. Он начал вести себя агрессивно, в результате чего оказался в наручниках. Девочку передали органам опеки и попечительства. Ей предстоит пройти реабилитацию и восстановиться после психологической травмы.