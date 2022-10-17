Голосование: выбираем лучшую клинику 2022 года

В конкурсе выбирают медицинские учреждения, которым доверяют жители и эксперты

«Комсомольская правда» в Самаре запустила конкурс «Клиника года-2022: перезагрузка», который проводится уже седьмой раз. Первый сезон проекта стартовал еще в 2015 году и получи тогда поддержку Министерства здравоохранения РФ. Сейчас конкурс проходит во многих регионах страны.

«Клиника года» - это народная медицинская премия, площадка для обмена опытом специалистов медицинской сферы и место для диалога пациентов и врачей.

За победу в номинациях борются как частные, так и государственные клиники. В течение проекта мы рассказываем об их работе, делимся новостями медицины, обсуждаем вопросы здоровья по ключевым медицинским направлениям: кардиологии, стоматологии, гинекологии, офтальмологии, урологии и другим. А затем награждаем лучших – тех, кого выбирают наши эксперты и читатели.

В этом году впервые была выделена отдельная номинация для врачей. Пациенты могут проголосовать за лучшего.

Новинкой также станет тайное голосование экспертов. В экспертное жюри войдут лучшие специалисты и компании, оказывающие значительное влияние на развитие медицины в Самарском регионе, лидеры в сфере внедрения новых технологий, преподаватели медицинских дисциплин и представители менеджмента медицинских учреждений Самары и области.

Голосование за клиники делится по номинациям. Читатели могут выбрать «Клинику с лучшим сервисом», «Лучшую семейную клинику», «Лучшую многопрофильную» и другие.

Кроме того, отдельно голосование проходит за государственные поликлиники в Самаре и Тольятти.

Подробности о конкурсе и голосование - здесь.