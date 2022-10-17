В Самаре при разработке котлована на улице Полевой убрали колонну со звездой

Так участок выглядит в данный момент. Фото: t.me/matveevkomment

В Самаре продолжаются работы на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Строители приступили к разработке котлована, что повлекло демонтаж некоторых объектов. В частности, с участка пропала колонна со звездой. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

– В Самаре раскопали перекресток на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой и тихо снесли гранитную колонну со звездой, стоящую там с 50-х годов прошлого века, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что не оставит ситуацию без внимания. Михаил Матвеев планирует направить запрос и узнать, будет ли возвращена колонна на место и в какие сроки.

Самарцы отмечают, что колонна была настоящим символом города. Фото: t.me/matveevkomment

Отметим, что перекресток улиц Полевой и Ново-Садовой в данный момент закрыт для проезда транспорта. Открыть участок планируют в конце ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, как будут ходить автобусы из-за перекрытия Полевой/Ново-Садовой в Самаре

Движение на перекрестке ограничат с 8 октября 2022 года (подробности)