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Общество17 октября 2022 10:50

В Самаре специалисты проверили цены в продуктовых магазинах в октябре 2022 года

Подвели итоги мониторинга
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить продукты по самым выгодным ценам

Жители смогут купить продукты по самым выгодным ценам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты проводят ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации на 17 октября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 300 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной около музея имени Алабина. Подсолнечное масло за 73,99 рубля/литр в «Магните» Куйбышевского района. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Морковь за 14,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.