В Самарской области 411 человек заболели коронавирусом 17 октября 2022 года

Еще 47 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 17 октября 2022 года в Самарской области за сутки заболели коронавирусом 411 человек.

В регионе было госпитализировано 16 пациентов, проведено 8 349 лабораторных исследований на КВИ. Трое умерло, а 47 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Еще 184 новых случаев COVID-19 обнаружили в г. Самара, 151 – в г. Тольятти, 25 – в г. Сызрань, 10 – в Сызранском районе, по 6 – в г. Октябрьск, г.Новокуйбышевск и Клявлинском районе, по 5 – в Пестравском и Шигонском районах. По 4 заболевших оказалось в Богатовском и Кошкинском районах, 3 – в Сергиевском районе, 2 – в Волжском районе.

По сравнению с вчерашним днем, 16 октября, количество заболевших немного уменьшилось. 16 октября 2022 года было обнаружено 436 случаев коронавируса.