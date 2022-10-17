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Здоровье17 октября 2022 10:53

В Самарской области 411 человек заболели коронавирусом 17 октября 2022 года

Количество случаев заражения становится меньше
Ирина СИНЕГУБОВА
Еще 47 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Еще 47 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 17 октября 2022 года в Самарской области за сутки заболели коронавирусом 411 человек.

В регионе было госпитализировано 16 пациентов, проведено 8 349 лабораторных исследований на КВИ. Трое умерло, а 47 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Еще 184 новых случаев COVID-19 обнаружили в г. Самара, 151 – в г. Тольятти, 25 – в г. Сызрань, 10 – в Сызранском районе, по 6 – в г. Октябрьск, г.Новокуйбышевск и Клявлинском районе, по 5 – в Пестравском и Шигонском районах. По 4 заболевших оказалось в Богатовском и Кошкинском районах, 3 – в Сергиевском районе, 2 – в Волжском районе.

По сравнению с вчерашним днем, 16 октября, количество заболевших немного уменьшилось. 16 октября 2022 года было обнаружено 436 случаев коронавируса.