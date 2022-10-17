Каждый третий родитель в Самаре доволен питанием в школьных столовых

Многие дети довольны едой в столовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели опрос среди родителей школьников. Многие довольны питанием в учебных учреждениях.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, мнения родителей разделились. Вкус и качество блюд в школьной столовой 24% опрошенных оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 29% - на «четверку». Часть родителей ориентируется на мнение ребенка. Школьники отмечают, что не всегда съедают всю еду: иногда блюда недосоленные, а в некоторых недостает ингредиентов.

На «отлично» школьную столовую оценили 6% респондентов. Только 2% недовольны едой в столовой.