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Общество17 октября 2022 11:24

Каждый третий родитель в Самаре доволен питанием в школьных столовых

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Многие дети довольны едой в столовой

Многие дети довольны едой в столовой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели опрос среди родителей школьников. Многие довольны питанием в учебных учреждениях.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, мнения родителей разделились. Вкус и качество блюд в школьной столовой 24% опрошенных оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 29% - на «четверку». Часть родителей ориентируется на мнение ребенка. Школьники отмечают, что не всегда съедают всю еду: иногда блюда недосоленные, а в некоторых недостает ингредиентов.

На «отлично» школьную столовую оценили 6% респондентов. Только 2% недовольны едой в столовой.