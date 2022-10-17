В Самаре показали, как выглядит новая эстакада по Ново-Садовой в октябре 2022 года

Движение открыли КАМАЗы с флагами России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на прошлой неделе стало известно об открытии развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Торжественное открытие произошло в минувшую пятницу.

Ремонтные работы завершили с опережением сроков. Путепровод открыли на год раньше запланированного. Накануне торжественного старта движения по развязке проехали скейтеры и опробовали новое покрытие. Новый участок на видео снял городской блогер Евгений Щекин. Жители смогут посмотреть на дорогу с высоты птичьего полета.

Точную дату открытия держали в секрете до последнего, движение запустили днем в пятницу, 14 октября 2022 года. Первыми по эстакаде проехали грузовики с флагами России.