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Общество17 октября 2022 12:00

В Самаре показали, как выглядит новая эстакада по Ново-Садовой в октябре 2022 года

Городской блогер снял участок на видео с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
Движение открыли КАМАЗы с флагами России

Движение открыли КАМАЗы с флагами России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на прошлой неделе стало известно об открытии развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Торжественное открытие произошло в минувшую пятницу.

Ремонтные работы завершили с опережением сроков. Путепровод открыли на год раньше запланированного. Накануне торжественного старта движения по развязке проехали скейтеры и опробовали новое покрытие. Новый участок на видео снял городской блогер Евгений Щекин. Жители смогут посмотреть на дорогу с высоты птичьего полета.

Точную дату открытия держали в секрете до последнего, движение запустили днем в пятницу, 14 октября 2022 года. Первыми по эстакаде проехали грузовики с флагами России.