В Самаре в ноябре 2022 года изменится расписание электричек до Жигулевска

Изменения начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских пассажиров предупредили об изменении в расписании электричек до Жигулевска. Информацию озвучили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд №6306/6305/6325 будет отправляться из Самары в 08.46 и приезжать на Жигулевское море в 11.16. По пути пассажиров ждет остановка в Курумоче – с 10.15 до 10.25.

Поезд № 6326-6308/6307 отправится от Жигулевского моря в 14.24. Затем он остановится в Курумоче (с 15.15 до 15.28) и в 16.56 прибудет в Самару.

Электричка № 6302/6301 от Пятилетки будет выезжать в 5:50 и добираться до Жигулевского моря к 7:44. Поезд № 6376 Жигулевск отправится в 16:07 и доедет до Жигулевского моря в 17:21. Электричка № 6375 тронется от Жигулевского моря в 15:36, а в Жигулевск пассажиры приедут в 15:52.

При этом поезда № 6378 Отвага (16:51) - Жигулевское Море (17:21) и № 6377 Жигулевское Море (15:36) – Отвага (16:07) отменяются.

Отмечается, что изменения начнут действовать с 1 ноября 2022 года.