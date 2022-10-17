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Общество17 октября 2022 12:32

В Самаре рассказали о сроках реконструкции Южного шоссе

Об этом сообщил начальник управления ГИБДД
Алена ПРОВКИНА
Проект реконструкции уже готов. Фото: мэрия

Проект реконструкции уже готов. Фото: мэрия

В Самаре в минувшую пятницу прошла «Прямая линия» с начальником управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым. Жители смогли задать интересующие их вопросов.

Многих водителей до сих пор волнует вопрос реконструкции Южного шоссе. На участке долгое время дефекты мешали проезду. По словам Юрия Некрасова, реконструкция на участке между улицей Утевской и Стромиловским шоссе займет 2 года. Проект уже готов, реализация будет зависеть от областного министерство строительства.

Напомним, также в областной столице планируют отремонтировать Южный мост. Работы должны были завершить в октябре 2022 года.