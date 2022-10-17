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Происшествия17 октября 2022 13:02

В Самаре стало известно о стрельбе на пересечении улиц Водников и Венцека

Правоохранители проводят проверку
Алена ПРОВКИНА
Неизвестные напали на водителя. Фото: скриншот видео

Неизвестные напали на водителя. Фото: скриншот видео

В Самаре очевидцы поделились страшными кадрами перестрелки на пересечении улиц Водников и Венцека. Видео опубликовали в телеграм-канале «Штефан знает!»

Судя по кадрам, злоумышленники напали на водителя автомобиля. В Чем причина конфликта - пока неизвестно. Мужчины стреляли, били бейсбольной битой по стеклам и после поехали за потерпевшим. Происшествие зафиксировали в пятницу вечером, 14 октября 2022 года.

Правоохранители рассказали, что сейчас разбираются в деталях произошедшего.

- Мы работаем над этим делом, устанавливаем личности участников конфликта, - сообщили журналисту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Также сотрудники полиции отметили, что разыскивают потерпевших и очевидцев. Граждане, знакомые с ситуацией, могут обратиться в отделение за помощью.