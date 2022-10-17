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Общество17 октября 2022 13:39

В Самаре пройдет уникальный перфоманс о величии времени со 2 по 6 ноября 2022 года

Вход будет свободный
Алена ПРОВКИНА
Мероприятия пройдет в "Фабрике-кухне". Фото: Самарский филиал Третьяковской галереи

Мероприятия пройдет в "Фабрике-кухне". Фото: Самарский филиал Третьяковской галереи

В Самаре местных жителей приглашают посетить уникальное представление со 2 по 6 ноября 2022 года. Мероприятие пройдет на площадках областной столицы – «Фабрике кухне» Самарского филиала Третьяковской галереи.

Организаторы отмечают, что вход будет совершенно бесплатным. В рамках акции «Ночь искусств – 2022» уникальное шоу представят профессионалы региона. Инновационный проект Акт ∞ (бесконечности) включает в себя новаторские саунд-решений, световое шоу, качественный звук и авторскую хореографию.

Профессионалы воплотят идею о величии времени. Зарегистрироваться можно на официальной странице.