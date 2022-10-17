В Самарской области многие сотрудники недовольным своим руководством

Не многие работники согласны с руководителем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие сотрудники рассказали, как оценивают своих руководителей. Респонденты отметили, каким должен быть идеальный работодатель.

По данным крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, в регионе многие самарцы считают, что хороший руководитель должен разбираться в профессии, быть справедливым, не выбирать любимчиков, уметь поддерживать сотрудников и планировать работу. В целом, многие сотрудники не высоко оценивают способности своего работодателя – всего 3,4 балла из 5.

Только 26% работников одобряют решения руководителя, 18% стараются озвучить свою точку зрения, 8% - молча поддерживают. 21% респондентов не согласны с работодателем, а 79% самарцев уверены, что начальник должен советоваться с подчиненными.