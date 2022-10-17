Жителям Самарской области рассказали, как получить ответы на вопросы о частичной мобилизации и отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Сотрудникам ИТ-сферы рассказали о порядке действий при получении повестки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области руководитель департамента информационных технологий и связи по региону Константин Пресняков дал советы гражданам. Жители смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации и отсрочки от призыва ИТ-специалистов.

Самарцам рекомендуют доверять только официальным источникам. В регионе насчитывают десятки тысяч специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций, при этом, не все из них могут получить отсрочку. Всю информацию о мобилизации можно получить в официальном телеграм-канале Минцифры.РФ. Также организована работа горячей линии по телефону 122, операторы быстро дадут ответ на поступившие вопросы.

Также специалисты ИТ-сферы, работающие в аккредитованных компаниях, могут подать заявление на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации на Госуслугах. Подробную инструкцию можно найти в официальных аккаунтах Минцифры в соцсетях. Если сотрудник соответствует условиям отсрочки, но ему пришла повестка, то он может написать на почту help@digital.gov.ru и указать свои данные, название компании, номер заявления и копию повестки. Минцифры обещает урегулировать вопрос максимально оперативно.