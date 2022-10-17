Самарскою область накроет сильный магнитный шторм осенью 2022 года

Некоторым самарцам может понадобиться медикаментозная помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ухудшается не только погода, но и геомагнитная обстановка. На регион обрушится шторм осенью 2022 года.

По данным сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря придет в губернию 20 октября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день жители региона могут почувствовать головную боль и слабость, возможно снижение внимания и работоспособности, сонливость. Самарцам рекомендуют не напрягаться и больше времени проводить на свежем воздухе.

К сожалению, подобные недомогание жители могут почувствовать до конца второго месяца осени. До 31 октября 2022 года включительно в регионе отмечают магнитные бури от 3 до 5 баллов.