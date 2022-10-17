Самарцам предоставят 145 тысяч рублей на проведение газа в дома

Теперь семьи смогут сэкономить на коммунальных платежах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области некоторые самарцы получат компенсацию за проведение газа в дом. Данную меру социальной поддержке уже направили 110 семьям региона.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии размер выплат составляет 145 тысяч рублей. Данные средства направляют на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой газового оборудования. Компенсация предоставляется с прошлого года. Выплату могут получить многодетные семьи, ветераны, инвалиды и семьи с низким доходом.

Гражданам данной категории сложно закупить оборудование. Благодаря выплатам жилье отапливается круглосуточно, а семьи экономят на коммунальных платежах.