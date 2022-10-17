В Самаре молодой человек забрал посылку с незаконными капсулами для похудения, чтобы вручить теще

Молодой человек забрал посылку. Фото: Самарская таможня

В Самаре сотрудники отдела по борьбе с контрабандой задержали молодого человека. Парень забрал посылку с запрещенными веществами для похудения.

По данным пресс-службы Самарской таможни, общий вес посылки – 0,5 кг. Коробку с 1000 капсул подозреваемый получил из Казахстана. В них содержатся препараты для похудения. По результатам экспертизы, во всех таблетках содержится сильнодействующее вещество «субутрамин». Его включили в список сильнодействующих веществ.

Самарец рассказал, что посылку заказала его теща, сам он о содержимом не знал. Женщина оплатила пересылку. Теперь ей может грозить уголовная ответственность. Статья предусматривает штраф в 1 миллион рублей и наказание до 12 лет лишения свободы.