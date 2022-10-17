В Самарской области из-за столкновения иномарки и фуры скончался водитель легковушки

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области стало известно о смертельной аварии в Красноярском районе. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области журналисту «КП-Самара» рассказали, по предварительным данным, авария произошла вечером в понедельник, 17 октября 2022 года На автодороге «Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к городу Самара» столкнулись Chevrolet Aveo и фура Scania. К сожалению, в результате дорожного происшествия скончался водитель легковушки.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Специалисты обеспечивают распределительно-регулировочный действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.