В Самарской области начальник полиции под угрозами угнал чужой автомобиль

Правоохранитель уже задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске задержали начальника полиции отдела МВД Чапаевска. Мужчину обвиняют в неправомерном завладении чужим автомобилем и хулиганстве. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел ночью 15 октября текущего года на одной из заправок в Новокуйбышевске. Следствие полагает, что обвиняемый, будучи пьяным, неправомерно завладел чужим автомобилем. При этом он угрожал владельцу машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В данный момент он находится под домашним арестом. Расследование продолжается.