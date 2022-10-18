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Общество18 октября 2022 4:45

Жителей Самарской области предупредили о продаже икры, сделанной на предприятии-призраке

Кто и в каких условиях производит икру — неизвестно
Ирина СИНЕГУБОВА
Информацию уже направили в правоохранительные органы Астраханской области.

Информацию уже направили в правоохранительные органы Астраханской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области на прилавках может продаваться подпольная икра. Об этом жителей региона предупредили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— Маркировка некачественной икорной продукции: икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления 10.08.2022 г., производитель ИП Козлов В.В. (Астраханская обл., Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49), — сообщает ведомство.

Как выяснилось, адрес производства не существует, а на официальном сайте УФНС России сведения о регистрации ИП Козлова В.В. отсутствуют. Таким образом, производство является предприятием-призраком.

Кто и в каких условиях производит данную икру — неизвестно. Информацию уже направили в правоохранительные органы Астраханской области. Специалисты напоминают, что реализация икры должна осуществляться при наличии документов, которые подтвердят ее соответствие обязательным требованиям.