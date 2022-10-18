В полиции прокомментировали задержание начальника полиции Чапаевска

Информация о задержании полицейского появилась 17 октября, в данный момент он находится под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности в деле о задержании начальника полиции Чапаевска. Напомним, мужчина был задержан и отправлен под домашний арест из-за инцидента, произошедшего ночью 15 октября на одной из заправок Новокуйбышевска. Следствие полагает, что полицейский угнал чужой автомобиль, при этом угрожая его владельцу.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, о произошедшем полицейским сообщил хозяин машины. 27-летний владелец «Renault Logan» рассказал, что ранее неизвестный ему мужчина завладел его машиной и скрылся.

– Подозреваемый был задержан в течение двух часов по месту своего жительства. В дальнейшем установлено, что задержанный является сотрудником ОМВД России по г. Чапаевску. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным регионального СУ СК, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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