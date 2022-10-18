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Происшествия18 октября 2022 5:43

В Самарской области женщина силой забрала золотое кольцо и телефон у пенсионерки

Ей срочно понадобились деньги, похищенное она сдала в ломбард
Ирина СИНЕГУБОВА
Пожилая женщина рассказала, что 32-летняя знакомая пришла к ней домой и попросила одолжить денег.

Пожилая женщина рассказала, что 32-летняя знакомая пришла к ней домой и попросила одолжить денег.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце сентября в Тольятти 32-летняя знакомая пришла к пенсионерке в квартиру и силой забрала у нее золотое кольцо и сотовый телефон.

— Сумму причиненного ущерба 69-летняя местная жительница оценила в 4 тысячи рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пожилая женщина рассказала, что 32-летняя знакомая пришла к ней домой и попросила одолжить денег. После слов пенсионерки о том, что у нее нет нужной суммы и помочь она не может, женщина применила силу, сняла кольцо с ее пальца, взяла со стола сотовый телефон и ушла.

Девушка ранее уже была судима за имущественное преступление. Она во всем призналась и рассказала, что ей срочно были нужны деньги. Телефон и кольцо самарчанка сдала в ломбард, а денежные средства потратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.