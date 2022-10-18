В Самаре неизвестные открыли стрельбу на пересечении улиц Водников и Венцека

Инцидент попал на камеру. Фото: Скриншот с видео

В Самаре произошла история в духе лучших голливудских боевиков. Неизвестные открыли стрельбу и напали на водителя машины. Инцидент попал на камеру очевидцев. Записью они поделились в социальных сетях.

Самарцы сообщают, что происшествие случилось ночью на пересечении улиц Водников и Венцека. Судя по видео, мужчины атаковали автомобиль, несколько раз ударив по боковому стеклу с водительской стороны. После они достали предмет, похожий на пистолет. Водитель пострадавшего автомобиля поспешно уехал, а следом за ним скрылись и нападавшие.

В ГУ МВД по Самарской области «Комсомольской правде» прокомментировали произошедшее.

– По факту публикации в сети интернет проводится проверка. Устанавливается время, место, обстоятельства, очевидцы и потерпевшие, – рассказали в региональном ГУ МВД.