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Происшествия18 октября 2022 6:51

В Самарской области задержали мужчину, который числится в федеральном розыске

Оказалось, что он скрылся от суда
Ирина СИНЕГУБОВА
Как только он увидел служебный автомобиль, сразу же пошел в другую сторону.

Как только он увидел служебный автомобиль, сразу же пошел в другую сторону.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который скрывался от правосудия и числился в федеральном розыске.

— В дневное время экипаж, находившийся на маршруте патрулирования в Чапаевске, около одного из домов частного сектора заметил подозрительного мужчину, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Как только он увидел служебный автомобиль, сразу же пошел в другую сторону и быстрым шагом попытался скрыться в ближайшем дворе. Росгвардейцы решили его остановить и выяснить личность.

Выяснилось, что 30-летний мужчина числится в федеральном розыске. УФСИН России по Самарской области разыскивало его как подсудимого, который скрылся от суда. Жителя Чапаевска для дальнейшего разбирательства передали полицейским.