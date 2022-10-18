Владимир Путин разрешил российскому инвестору купить самарский «Электрощит»

Завод достанется АО «Акрон Индустрия». Фото: www.electroshield.ru

Российская компания АО «Акрон Индустрия» купит самарский завод «Электрощит». Соответствующий указ 17 октября 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

– Разрешить АО «Акрон Индустрия» приобрести 22,5 млн. акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries SAS, – следует из распоряжения главы государства.

Schneider Electric Industries SAS – французская энергомашиностроительная компания, владеющая «Электрощит» с 2013 года. «Электрощит», в свою очередь, является одним из самых крупных предприятий Самарской области. Завод специализируется на выпуске подстанций, трансформаторов, распределительных устройств и выключателей.