Под Самарой Chevrolet устроил ДТП с мотоциклом и «Приорой»

В результате аварии мотоциклиста отправили в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

Вечером в понедельник, 17 октября, в Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, происшествие случилось в 16:09 в Сызрани. 52-летний водитель Chevrolet Niva ехал по улице Астраханской и около дома №37 решил повернуть налево. В момент выполнения маневра он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Suzuki», за рулем которого был 49-летний мужчина.

Мотоциклист попытался уйти от столкновения с иномаркой и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Приора» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.