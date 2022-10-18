В Самаре в «Художественном» начался международный фестиваль «Кино-детям»

Вход на кинопоказы свободный
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Самаре в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) с 17 по 22 октября проходит XXVII Международный фестиваль «Кино – детям». Это самый большой отечественный кинофорум для детей и юношества.
Праздник детского кино проходит в Самаре уже 27-й год. Юные зрители смогут увидеть на экране «Художественного» лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.
Вход на кинопоказы свободный.
В «Художественном» также принимают коллективные заявки по тел. 332-04-82 или по почте kino-63@mail.ru.
КОНКРЕТНО
18 октября (вторник)
11.00 – «Штурмовики с боевого курса не сворачивают» (Россия, 2022, документальный, 48 мин, 12+).
Фильм представляет режиссёр Борис Травкин.
13.00 - «О чем молчала 35-я батарея» (Россия, 2011, документальный, 60 мин., 12+).
Фильм представляет режиссёр Олег Штром.
15.00 – «Я и кино» (Россия, документальный, 52 мин, 12+)
Татьяна Мирошник мастер-класс «Я и кино» (для педагогов).
19 октября (среда)
11.00 – «Картина мира» (Беларусь, документальный, 52 мин., 12+).
Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.
13.00 - «Правила геймера» (Беларусь, 2018, семейный, приключения, 100 мин., 6+)
Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.
15.00 – «Всего-то навсего» (2021, Россия, короткометражка, мелодрама, 26 мин., 12+).
«Девочка и улитка» (Россия, 2022, детский, драма, 15 мин., 6+)
Фильм представляет режиссёр, сценарист Хельга Эфре.
20 октября (четверг)
11.00 - «И приехал цирк…» (Армения, 2021, документальный, 21 мин., 12+)
«Один день» (Армения, короткометражный, 30 мин, 12+)
Фильмы представляет режиссёр, продюсер Гуж Тадевосян.
12.00 - «Коля и Оля» (Россия, 2020, 18 мин., 0+).
«Яблоня» (Россия, 2021, короткометражный, 16 мин., 6+).
Фильм представляет актёр Вячеслав Абашин.
13.00 - «Мишка Чижикова» (Россия, 2019, документальный, 27 мин., 6+).
Фильм представляет режиссёр Надежда Бердникова
15.00 - «Нормальный только я» (Россия, 2021, комедия, 99 мин., 12+).
Фильм представляет актёр Сергей Кутергин
21 октября (пятница)
10.00 – Премьеры российской анимации (6+).
12.00 - «Календарь ма(й)я» (Россия, 2022, приключения, фантастика, семейный, 88 мин., 6+).
Фильм представляет продюсер Юрий Обухов.
15.00 – Торжественная церемония награждения. Вручение призов лучшим фильмам.
22 октября (суббота) - ЭХО фестиваля «Кино-Детям».
11.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).
12.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).
13.00 – Премьеры российской анимации (6+).
14.00 – Премьеры российской анимации (6+).
16.00 – Премьеры программы «КИНО СНИМАЕМ САМИ», где авторами являются дети (12+).
Перед каждым показом проводится игровая программа «Как появился мультфильм?»
Внимание! В программе возможны изменения, уточнения по телефонам: 332-04-82, 333-18-98