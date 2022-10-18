В Самаре в «Художественном» начался международный фестиваль «Кино-детям»

Вход на кинопоказы свободный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) с 17 по 22 октября проходит XXVII Международный фестиваль «Кино – детям». Это самый большой отечественный кинофорум для детей и юношества.

Праздник детского кино проходит в Самаре уже 27-й год. Юные зрители смогут увидеть на экране «Художественного» лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

Вход на кинопоказы свободный.

В «Художественном» также принимают коллективные заявки по тел. 332-04-82 или по почте kino-63@mail.ru.

КОНКРЕТНО

18 октября (вторник)

11.00 – «Штурмовики с боевого курса не сворачивают» (Россия, 2022, документальный, 48 мин, 12+).

Фильм представляет режиссёр Борис Травкин.

13.00 - «О чем молчала 35-я батарея» (Россия, 2011, документальный, 60 мин., 12+).

Фильм представляет режиссёр Олег Штром.

15.00 – «Я и кино» (Россия, документальный, 52 мин, 12+)

Татьяна Мирошник мастер-класс «Я и кино» (для педагогов).

19 октября (среда)

11.00 – «Картина мира» (Беларусь, документальный, 52 мин., 12+).

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.

13.00 - «Правила геймера» (Беларусь, 2018, семейный, приключения, 100 мин., 6+)

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.

15.00 – «Всего-то навсего» (2021, Россия, короткометражка, мелодрама, 26 мин., 12+).

«Девочка и улитка» (Россия, 2022, детский, драма, 15 мин., 6+)

Фильм представляет режиссёр, сценарист Хельга Эфре.

20 октября (четверг)

11.00 - «И приехал цирк…» (Армения, 2021, документальный, 21 мин., 12+)

«Один день» (Армения, короткометражный, 30 мин, 12+)

Фильмы представляет режиссёр, продюсер Гуж Тадевосян.

12.00 - «Коля и Оля» (Россия, 2020, 18 мин., 0+).

«Яблоня» (Россия, 2021, короткометражный, 16 мин., 6+).

Фильм представляет актёр Вячеслав Абашин.

13.00 - «Мишка Чижикова» (Россия, 2019, документальный, 27 мин., 6+).

Фильм представляет режиссёр Надежда Бердникова

15.00 - «Нормальный только я» (Россия, 2021, комедия, 99 мин., 12+).

Фильм представляет актёр Сергей Кутергин

21 октября (пятница)

10.00 – Премьеры российской анимации (6+).

12.00 - «Календарь ма(й)я» (Россия, 2022, приключения, фантастика, семейный, 88 мин., 6+).

Фильм представляет продюсер Юрий Обухов.

15.00 – Торжественная церемония награждения. Вручение призов лучшим фильмам.

22 октября (суббота) - ЭХО фестиваля «Кино-Детям».

11.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

12.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

13.00 – Премьеры российской анимации (6+).

14.00 – Премьеры российской анимации (6+).

16.00 – Премьеры программы «КИНО СНИМАЕМ САМИ», где авторами являются дети (12+).

Перед каждым показом проводится игровая программа «Как появился мультфильм?»

Внимание! В программе возможны изменения, уточнения по телефонам: 332-04-82, 333-18-98