Жительница Самары выиграла в лотерею более 6 миллионов рублей

Ксения регулярно покупала лотерейные билеты, при их выборе она использовала разные стратегии. Фото: пресс-служба "Столото"

Жительнице Самары Ксении Фадеевой повезло, ей удалось выиграть в лотерею «Столото» около 6 миллионов рублей.

Победу ей принесла лотерея «Рапидо 2.0», суперприз составил 5 933 685 рублей. Однако благодаря дополнительно отмеченным числам сумма увеличилась и составила 6 023 685 рублей.

Девушка выигранные деньги вложила в покупку нового автомобиля и строительство двухэтажного загородного дома. Ксения регулярно покупала лотерейные билеты, при их выборе она использовала разные стратегии: то любимые числа искала, то анализировала архивы тиражей.

— Я доверилась автоматическому выбору чисел, а потом добавила в комбинацию еще парочку любимых. Буквально через несколько минут я стала лотерейным миллионером, — делится девушка.

О победе Ксения узнала через СМС-оповещение, которое пришло ей на телефон. Жительница Самары выигрывает не в первый раз. В 2018 году ее выигрыш составил в «Русское лото» 200 тысяч рублей.