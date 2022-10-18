Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 9:32

«АвтоВАЗ» может приступить к крупноузловой сборке иномарок

Наладить работу в данном направлении российскому предприятию предложили зарубежные автоконцерны
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В данный момент ведутся переговоры. Фото: info.avtovaz.ru

В данный момент ведутся переговоры. Фото: info.avtovaz.ru

«АвтоВАЗ» может заняться крупноузловой сборкой иномарок. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что зарубежные автоконцерны предложили приступить к крупноузловой сборке автомобилей их брендов. В данный момент вопрос находится на стадии переговоров – оценивается выгода для «АвтоВАЗа» и всей российской автомобильной промышленности.

Ранее на предприятии сообщили, что в Тольятти были изготовлены первые три кузова Lada Vesta. Производство данного вида автомобилей было перенесено из Ижевска в Автоград в августе 2022 года.