Тяжба между самарской больницей им. Пирогова и СМТ завершилась мировым соглашением

Процесс касался незарегистрированного медицинского оборудования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тяжбу, которая длилась на протяжении нескольких лет, между самарской больницей № 1 им. Н.И. Пирогова и ООО "Современные медицинские технологии" завершилась мировым соглашением, сообщает Волга Ньюс.

Оно сопровождается рядом условий. Так ООО и больница отказываются от своих требований по делу и больше не будут выдвигать новые. В течение пяти месяцев ООО должно вывезти с территории больницы МРТ, а также демонтировать стену, оконные проемы в помещениях и отремонтировать эти помещения.

Утвердил соглашение арбитражный суд Самарской области. Процесс касался незарегистрированного медицинского оборудования. В его незаконных поставках обвиняли руководителя Сергея Шатило ООО "Современные медицинские технологии". По версии следствия, оборудование поставлялось в 2015 и 2016 годах в СОКБ и в больницу им. Пирогова.

В прошлом году суд Октябрьского района Самары признал виновным Шатило в покушении на сбыт незарегистрированного МРТ и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В середине августа этого года Шестой кассационный суд прекратил уголовное дело.

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