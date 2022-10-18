Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Самарской области

Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудят региональную проблематику и текущие вопросы. Фото: www.kremlin.ru

Во вторник, 18 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров отправится на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Известно, что губернатор будет на докладе у президента. На повестку дня будут вынесены традиционные темы – региональная проблематика, текущие вопросы. При этом отмечается, что все остальные встречи и совещания будут иметь закрытый характер.

Напомним, прошлая встреча Дмитрия Азарова и Владимира Путина состоялась в 2018 году. Тогда глава региона информировал президента о социально-экономической обстановке в Самарской области.