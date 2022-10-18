Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 10:47

В Самаре работодатели рассказали о плюсах молодых сотрудников

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Работодателям нравится работоспособность молодых сотрудников

Работодателям нравится работоспособность молодых сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали, какие плюсы есть у молодых сотрудников. Представители нового поколения более активные.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 26% работодателей отмечают, что молодым сотрудникам свойственна активность, 10% опрошенных подчеркивают, что молодежь амбициозна и обучаема. Новый тип мышления заметили 9% руководства. Помимо этого, 5% респондентов видят у работников хорошие IT-навыки. Только 2% считают молодых людей самоуверенными и работоспособными.

Не только хорошие качества отмечают работодатели. В новом поколении начальство часто видит безответственность – так считаю 9% опрошенных. А 5% руководства отмечает у сотрудников лень и легкомыслие.