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Общество18 октября 2022 11:03

Книги самарских писателей появились в новом цифровом сервисе «Строки»

Из ярких современных писателей Самары здесь можно почитать повести и рассказы известной детской писательницы Виктории Ледерман
Жанна ВАЛЮТИНА
Для любителей книг появился еще один книжный цифровой сервис

Для любителей книг появился еще один книжный цифровой сервис

Любителям чтения доступен новый сервис цифровых книг МТС «Строки» с большим каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, а также собственным издательством. В коллекции есть книги самарских писателей – от классиков до авторов современных бестселлеров.

Каталог электронной библиотеки включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент и на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, например, романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте.

Самара литературная представлена в коллекции «Строк» классиками, чья жизнь была связана с городом на Волге. В новой электронной библиотеке есть произведения Алексея Толстого, Александра Островского, Максима Горького, Сергея Аксакова. Из ярких современных писателей Самары в «Строках» можно почитать повести и рассказы известной детской писательницы Виктории Ледерман.

Также эксклюзивно в сервисе «Строки» можно найти документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книгу ночи» - новинку от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одну из самых ожидаемых TikTok-сенсаций - романтическую комедию «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд. Они представлены как в электронном, так и в аудиоформате.

Кроме того, редакция «Строк» вместе с популярными медиа будет выпускать подкасты на актуальные темы: «Это сигнал» от научно-популярного канала N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами и многое другое.

- С Самарой связаны имена многих представителей русской и мировой литературы. Современная литературная жизнь не менее насыщенна – вот уже несколько лет в Самаре проходит ежегодный межрегиональный книжный фестиваль, самарские авторы становятся известны далеко за пределами области, в прошлом году горожане активно поддержали цифровую выставку МТС «Самара литературная». Уверен, что «Строки» станут одним из любимых продуктов экосистемы МТС у самарских книгоманов и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Сервис «Строки» запустился на базе существующей Библиотеки с обновленным интерфейсом, функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения читателя и предлагать ему новые интересные книги. Пользователи могут покупать книги поштучно или выбрать один из трех вариантов подписки.