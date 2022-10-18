Книги самарских писателей появились в новом цифровом сервисе «Строки»

Для любителей книг появился еще один книжный цифровой сервис

Любителям чтения доступен новый сервис цифровых книг МТС «Строки» с большим каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, а также собственным издательством. В коллекции есть книги самарских писателей – от классиков до авторов современных бестселлеров.

Каталог электронной библиотеки включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент и на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, например, романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте.

Самара литературная представлена в коллекции «Строк» классиками, чья жизнь была связана с городом на Волге. В новой электронной библиотеке есть произведения Алексея Толстого, Александра Островского, Максима Горького, Сергея Аксакова. Из ярких современных писателей Самары в «Строках» можно почитать повести и рассказы известной детской писательницы Виктории Ледерман.

Также эксклюзивно в сервисе «Строки» можно найти документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книгу ночи» - новинку от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одну из самых ожидаемых TikTok-сенсаций - романтическую комедию «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд. Они представлены как в электронном, так и в аудиоформате.

Кроме того, редакция «Строк» вместе с популярными медиа будет выпускать подкасты на актуальные темы: «Это сигнал» от научно-популярного канала N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами и многое другое.

- С Самарой связаны имена многих представителей русской и мировой литературы. Современная литературная жизнь не менее насыщенна – вот уже несколько лет в Самаре проходит ежегодный межрегиональный книжный фестиваль, самарские авторы становятся известны далеко за пределами области, в прошлом году горожане активно поддержали цифровую выставку МТС «Самара литературная». Уверен, что «Строки» станут одним из любимых продуктов экосистемы МТС у самарских книгоманов и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Сервис «Строки» запустился на базе существующей Библиотеки с обновленным интерфейсом, функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения читателя и предлагать ему новые интересные книги. Пользователи могут покупать книги поштучно или выбрать один из трех вариантов подписки.