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Происшествия18 октября 2022 11:31

В Чапаевске отправили под суд мужчину, жестоко убившего сожителя своей бывшей жены

Местный житель жестоко расправился с соперником и выбросил его тело в русло реки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обвиняемый предстанет перед судом в ближайшее время.

Обвиняемый предстанет перед судом в ближайшее время.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске будут судить мужчину, который жестоко расправился с сожителем своей бывшей жены. 42-летний местный житель убил соперника и выбросил его тело в реку.

Напомним, преступление было совершено вечером 13 июля 2022 года на улице Расковой в Чапаевске. По данным регионального СУ СК, обвиняемый проник в дом через открытое окно. Хозяин жилья стоял к нему спиной и мужчина набросился на свою жертву.

– Обвиняемый нанес ему множество ударов различными предметами в область головы и туловища. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

После, решив скрыть преступление, обвиняемый убрал тело погибшего в багажник своей машины и отвез на берег реки Чапаевки в районе села Воздвиженка. Там он сбросил труп в русло водоема.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.