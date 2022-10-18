Планирование будущей семьи: пройти тест на ВИЧ

Предварительно узнать ВИЧ-статус у себя и своего партнера является разумным шагом

К планированию семьи стоит подходить ответственно и учитывать все возможные риски и сложности. Предварительно узнать ВИЧ-статус у себя и своего партнера является разумным шагом. В случае, если у одного из партнеров (или у обоих) положительный ВИЧ-статус, это не является препятствием для создания семьи. При этом, можно родить здорового ребенка.

Новорожденному ребенку ВИЧ может передаться от ВИЧ-положительной матери при родах, грудном вскармливании или во время беременности, если мама не соблюдает рекомендации врачей.

При грамотном лечении и профилактики, можно создать семью, в которой родятся здоровые дети.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

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