В Самаре из-за короткого замыкания в ТЦ «Парк Хаус» 250 человек эвакуировали 18 октября

Началось горение в электрощитовой на площади равной 0,1 кв.м. Фото: "2ГИС"

Во вторник, 18 октября, сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Парк Хаус». В целях безопасности эвакуировали 250 человек.

— Сообщение поступило в 12:25, пожарно-спасательные подразделения автоматически направились по повышенному рангу вызова, а именно пожар №2, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Как выяснилось, в одном из магазинов торгового центра произошло короткое замыкание электропроводки. В результате этого началось горение в электрощитовой. Площадь пожара составила 0,1 кв.м.

Возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия подразделений. Как сообщают специалисты, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарных было эвакуировано 250 человек.