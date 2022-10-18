Владимир Путин назвал ситуацию в Самарской области стабильной по многим показателям

Владимир Путин и Дмитрий Азаров провели рабочую встречу во вторник, 18 октября. Фото: www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в Самарской области как хорошую. Соответствующую оценку глава государства дал на личной встрече с губернатором Дмитрием Азаровым, которая состоялась 18 октября.

– Ситуация стабильная, бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки, – подчеркнул Владимир Путин, отдельно отметив, что инвестпроекты, которые реализуются на самарской земле, создают «хорошие предпосылки для будущего развития».

В свою очередь Дмитрий Азаров поблагодарил президента за возможность обсудить ключевые вопросы развития региона.

– Разрешите вас сердечно поблагодарить, что в своем плотном графике нашли время и уделяете внимание развитию Самарской области, нашим актуальным и перспективным проектам. Огромное вам спасибо и за поддержку масштабных проектов, – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня экономика Самарской области полностью адаптировалась к влиянию санкций. Благодаря системной работе с инвесторами регион значительно укрепил позиции в национальном инвестиционном рейтинге, поднявшись с 65 места в первую десятку. Кроме того, в Самарской области в течение четырех лет будет создаваться не менее 10 тысяч рабочих мест ежегодно. Президент отметил, что уже сегодня безработица в регионе ниже, чем в среднем по стране.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области также ведется работа по поддержке российской армии. Немалую роль в этом играют семьи военнослужащих. Так, по инициативе главы женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерины Колотовкиной в регионе был создан проект «Жены героев». На фотографиях проекта жены солдат и офицеров запечатлены в кителях своих мужей, которые как будто «обнимают» их за плечи. Глава региона подчеркнул, что проект «вдохновит тех, кто сегодня обеспечивает поддержку в тылу».