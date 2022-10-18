«Поволжского маньяка», успевшего «наследить» в Самаре, привлекут к уголовной ответственности

Маньяка, державшего Поволжье в страхе, наконец-то поймали Фото: Лев ИЛОНОВ

«Поволжский маньяк» начал орудовать еще в 2011 году. Радик Тагиров, житель Татарстана, убивал пенсионерок и наводил страх не только в родном городе, но и в Самаре, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Челябинске и Москве.

По сообщению «КП-Казань», убийца в течение десяти лет убивал пенсионерок. После себя он оставлял один и тот же характерный почерк: жертв он душил в их квартирах, поясами от домашних халатов. Судье придется рассмотреть 749 томов уголовного дела, рассказывающих о зверствах «поволжского маньяка». Подсудимому вменяют 64 эпизода, 31 из которых – убийства.

Напомним, в 2018 году правоохранители задержали злоумышленника, которого считали «поволжским маньяком». Павел Хайахметов убил женщину в ее квартире. После задержания и обвинения подсудимый покончил с собой в здании суда.