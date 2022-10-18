Президент России поблагодарил самарцев за помощь жителям Донбасса

Губернатор рассказал о комплексной поддержке городу Снежное

Президент России Владимир Путин встретился с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе беседы обсудили вопрос оказания помощи жителям новых субъектов, вошедших в состав страны.

Самарская область отправляет гуманитарную помощь, принимает вынужденных переселенцев с Донбасса и оказывает комплексную поддержку городу Снежное, об этом рассказал Дмитрий Азаров. Отмечают, что еще 27 мая регион одним из первых подписал соглашение о сотрудничестве с городом. Специалисты восстанавливают экономику и инфраструктуру. Глава губернии лично выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ.

- Мы, действуя сообща, утвердили совместный план по ремонту жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Действовали только на основании мнения жителей этого города и, конечно же, с администрацией, – сообщил Дмитрий Азаров.

Большую часть работ уже выполнили: восстановили 3 школы, 2 медучреждения, 13 котельных, 5 тепловых пункта и объекта теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации и 6 многоквартирных домов. Поддержка Снежного получила высокую оценку и благодарность со стороны Владимира Путина.