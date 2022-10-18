В Самарской области приступили к рекультивации территории бывшего чапаевского завода химикатов

Фото: Пресс-служба Самарской губернской думы

На заседании комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи 18 октября и.о. министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин рассказал о реализации государственной программы Самарской области «Ликвидация накопленного экологического вреда и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области» на 2014 – 2024 годы.

Ключевым мероприятием госпрограммы в 2022 году стало выполнение работ по рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске.

Поэтапную ликвидацию этого очага экологического вреда решено начать с изоляции источника химической опасности - шламоотстойника Ш-2.

В 2021 году Минприроды РФ включило мероприятия по изоляции шламоотстойника Ш-2 в федеральный проект «Оздоровление Волги». Было заключено соглашение между правительством Самарской области и Минприроды РФ по выделению нашему региону на эти цели субсидии на 2022-2024 года.

Общий объем финансирования проекта составляет более 2,5 млрд рублей, из которых 2,166 млрд – средства федерального бюджета, около 350 млн – средства областного бюджета, плюс софинансирование из бюджета Чапаевска.

В апреле текущего года был проведен конкурс, выбрана надежная подрядная организация, входящая в ТОП-300 крупнейших строительных компаний страны, с которой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству гидротехнического сооружения для консервации на поверхности шламоотстойника Ш-2, по берегоукреплению, по устройству периметрального ограждения с КПП.

На текущий момент уже выполнены планировочные работы на всей территории шламоотстойника, произведен монтаж ограждения, построены 27м грунтоцементного пояса, закуплены необходимые материалы.

В ноябре планируется начать работы по берегоукреплению.

По словам и.о. министра, кассовое исполнение по проекту составляет 100%. Все работы выполняются строго в графике, предусмотренном муниципальным контрактом.

Длительное затягивание решения этого вопроса грозило экологической катастрофой. Мы очень благодарны отраслевому министерству Российской Федерации, что на ликвидацию этого очага опасности нашему региону выделены такие огромные средства из федерального бюджета - 86% финансирования проекта взял на себя федеральный центр. Стройка началась. Крупный подрядчик зашел на площадку. Сегодня мы услышали, что подрядная организация уже развернула активную деятельность. Будем тщательно контролировать ход работ и целевое использование бюджетных средств, - отметил председатель комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.