Губернатор Самарской области рассказал президенту России об укреплении системы здравоохранения

Дмитрий Азаров рассказал об укреплении системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Во время беседы глава региона рассказал об укреплении системы здравоохранения.

В губернии за пять лет успели построить 110 новых объектов здравоохранения: пять новых поликлиник, отделения врачей общей практики, клиники-диагностические отделения, фельдшерско-акушерские пункты, а также отремонтировали 200 больниц. Регион одним из первых возвел новые современные инфекционные отделения в Самаре и Тольятти. Помимо этого, полностью обновили парк автомобилей скорой помощи.

Результатов смогли добиться, благодаря федеральной поддержке региональных средств и сотрудничеству с «Ростех». На данный момент работы по укреплению здравоохранения продолжается. В регионе возводят поликлинику в Куйбышевском районе.

- Главное, чтобы люди это чувствовали и тоже чувствовали себя уверенно. Надеюсь, что ситуация меняется, - подчеркнул президент России Владимир Путин.