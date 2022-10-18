Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 13:56

Губернатор Самарской области рассказал президенту России об укреплении системы здравоохранения

Президент России встретился с главой региона
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Дмитрий Азаров рассказал об укреплении системы здравоохранения

Дмитрий Азаров рассказал об укреплении системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Во время беседы глава региона рассказал об укреплении системы здравоохранения.

В губернии за пять лет успели построить 110 новых объектов здравоохранения: пять новых поликлиник, отделения врачей общей практики, клиники-диагностические отделения, фельдшерско-акушерские пункты, а также отремонтировали 200 больниц. Регион одним из первых возвел новые современные инфекционные отделения в Самаре и Тольятти. Помимо этого, полностью обновили парк автомобилей скорой помощи.

Результатов смогли добиться, благодаря федеральной поддержке региональных средств и сотрудничеству с «Ростех». На данный момент работы по укреплению здравоохранения продолжается. В регионе возводят поликлинику в Куйбышевском районе.

- Главное, чтобы люди это чувствовали и тоже чувствовали себя уверенно. Надеюсь, что ситуация меняется, - подчеркнул президент России Владимир Путин.