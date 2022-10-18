«КуйбышевАзот» посетила делегация Совета Федерации

Длегация Совета Федерации на производстве аммиака.

Ведущее российское предприятие по производству азотных удобрений «КуйбышевАзот» посетили с визитом члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с руководителями министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства промышленности и торговли Самарской области.

Экскурсию по предприятию провел генеральный директор Александр Герасименко. Он рассказал гостям о производстве и ходе реализации крупных инвестиционных проектов, многие из которых сегодня близятся к завершению.

Один из важных проектов - строительство новой установки грануляции и выпарки на производстве аммиачной селитры. Ввод объекта в эксплуатацию позволит серьезно сократить вредные выбросы в атмосферу. Также сегодня на предприятии ведутся работы по подготовке к строительству комплекса по производству азотной кислоты и раствора аммиачной селитры в рамках госпрограммы «Фабрика проектного финансирования».

Гостям рассказали о новом комплексе по производству карбамида, который вот-вот будет запущен в эксплуатацию. На текущий момент здесь ведутся пусконаладочные работы. Инвестиции в проект составляют 19 млрд рублей. «КуйбышевАзот» пополняет продуктовую линейку эффективными удобрениями для российских сельхозпредприятий. Так, в 2021 году было начато производство высокоэффективного удобрения сульфат-нитрат аммония, востребованного у российских аграриев. Оно обладает оптимальным соотношением азота и серы, содержит микроэлементы и отличается улучшенными физико-химическими свойствами, повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью.

После знакомства с производством члены Комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации обсудили с топ-менеджерами «КуйбышевАзота» вопросы развития агропромышленного комплекса и сотрудничество предприятий и профильных ведомств по обеспечению продовольственной безопасности.