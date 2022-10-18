В Самаре в одном из магазинов ТЦ «Парк Хаус» произошел пожар 18 октября 2022 года

Из торгового центра эвакуировали людей Фото: Архив "КП"

В Самаре рассказали о возгорании в торговом центре «Парк Хаус». Пожар произошел в одном из магазинов во вторник, 18 октября 2022 года.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило днем, в 12:25. Специалисты выехали на месте. Оказалось, в Промышленном районе в торговом центре по Московскому шоссе произошло короткое замыкание проводки. После чего загорелся щиток. Подразделению направили автоматическое сообщение о повышенном ранге опасности.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар происходил на площади 0,1 кв.м, его ликвидировали до прибытия специалистов. В целях безопасности из здания эвакуировали 250 человек.