Новым начальником управления МВД в Самаре стал полковник Дмитрий Урюпин

В областной столице назначили нового начальника полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре новым начальником Управления МВД стал полковник полиции Дмитрий Урюпин. Его представили во вторник, 18 октября 2022 года.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее Дмитрий Урюпин возглавлял отдел полиции Советского района. Генерал-лейтенант Игорь Иванов представил нового начальника самарской полиции. В мероприятии приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель думы Алексей Дегтев, прокурор города старший советник юстиции Артем Ярыгин и председатель общественного совета при управлении Александр Копункин.

Отмечают, что Дмитрий Урюпин начал свою карьеру с должности милиционера-водителя и прошел весь путь от рядового до руководителя одного из городских отделов. На службе новый начальник полиции с 1999 года. За это время его наградили медалями МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени.