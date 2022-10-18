Президент России и губернатор Самарской области обсудили вопрос развития агропромышленного комплекса

Самарские аграрии внесли вклад в продовольственную безопасность страны. Фото: правительство региона

Президент России Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым во вторник, 18 октября 2022 года. Во время беседы обсудили вопрос развития агропромышленного комплекса.

В этом году регион бьет рекорды по урожаю. Глава губернии сообщил, что за весь период – собрали 33 центнера с одного гектара, а также 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Результат выше этого был отмечен только в 1978 году, но тогда посевная площадь была гораздо больше. Помимо этого, Дмитрий Азаров рассказал, что каждый год в сельскохозяйственный оборот стараются вернуть по 25 тысяч гектаров территории для посева.

- Обновили сельхозтехнику: около двух тысяч единиц новой техники за четыре года, в том числе зерноуборочных комбайнов. Это позволяет нам в оптимальные сроки и сеять, и убирать урожай, - обратился к президенту глава региона.