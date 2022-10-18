«Ситуация хорошая»: президент Владимир Путин дал оценку развитию Самарской области под руководством Дмитрия Азарова

Глава государства оценил работу Дмитрия Азарова по социально-экономическому развитию региона

Президент Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым отметил позитивное социально-экономическое развитие региона. Глава государства обратил внимание на успехи работы губернатора региона по улучшению инвестиционного климата.

- Дмитрий Игоревич, в целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки, - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главе Самарской области.

Стоит отметить, что за пять лет – с 2017 года – регион показал одну из лучших динамик в стране по состоянию инвестклимата и поднялся с 65 позиции в первую десятку. Это – результат системной работы Дмитрия Азарова и правительства региона. Результаты заметные: с 2018 года в экономику области вложено более 1,27 трлн рублей, запущено 80 крупных инвестпроектов. Из них 68 – в производственной сфере. Каждый год открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Для предпринимателей работают индустриальные парки, особая экономическая зона, где можно получить все виды льгот и готовые земельные участки.

Также стоит отметить, что регион лидирует по уровню развития ГЧП. В рамках такого принципа ведется и строительство моста через Волгу, который войдет в состав транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Президент отметил, что такая работа очень важна.

Не помешали развитию и санкции напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Экономика региона адаптировалась к этим обстоятельствам. Бизнес дополнительно поддержали на региональном уровне. В рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики Самарская область занимает 7 место. В 2021 году вырос индекс промышленного производства, и если в начале этого года он снижался, то сейчас и это в целом удалось исправить.

В результате сбалансированной бюджетной политики региона доходы бюджета за пять лет выросли на 77%. Также была решена задача по снижению госдолга, которую с первых дней ставил Дмитрий Азаров. За пять лет он сократился на треть. За 5 лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 млрд рублей.