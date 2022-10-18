Екатерина Колотовкина поблагодарила Дмитрия Азарова за переданный Путину альбом "Жен героев"

Президент оценил фотографии женщин, которые решили поддержать своих мужчин

Председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за переданный Владимиру Путину альбом с фотографиями с выставки "Жены героев". Глава региона передал его президенту во время рабочей встречи в Москве. Он рассказал, как самарцы поддерживают земляков, которые отправились защищать родину. А также привел в пример самарских жен военнослужащих, которые сфотографировались в кителях своих мужей. На выставке появились сами фото и трогательные письма самым любимым.

- На открытии фотовыставки «Жены героев» Дмитрий Игоревич пообещал, что каждой участнице нашего проекта подарит фотоальбом, где будут собраны все фотографии и письма. И тогда я попросила один такой альбом подарить Владимиру Владимировичу Путину. Дмитрий Игоревич пообещал, - вспомнила Екатерина Колотовкина.

Сегодня она и другие участницы проекта узнали, что альбом передан отправителю. Екатерина Колотовкина заметила, что губернатор держит свое слово и в этом, и в обещаниях о поддержке военнослужащих.

- С первых дней специальной военной операции он непосредственно участвует в жизни всех семей военнослужащих. Нам оказывается большая поддержка и помощь. Нас слышат, нам помогают, мы очень за это благодарны, - подчеркнула Колотовкина.

Стоит отметить, что выставка уже получила всероссийский резонанс. Оценила ее и поэтесса с Донбасса Анна Ревякина. Такие фото стали делать уже и в других городах России. Женщины этим жестом выражают поддержку своим мужчинам, которые сейчас выполняют опасную и сложную задачу.