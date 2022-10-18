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Общество18 октября 2022 16:38

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что в самарскую больницу вновь трудоустроили судимых сотрудников

Их осудили за хищение бюджетных средств
Алена ПРОВКИНА
Александр Хинштейн рассказал подробности дела мошенниц

Александр Хинштейн рассказал подробности дела мошенниц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал о проблемах самарского здравоохранения. По словам политика, в одну из больниц вновь трудоустроили судимых сотрудников.

По данный, опубликованным в телеграм-канале депутата, главный бухгалтер и кадровик Самарской городской больницы имени Пирогова вернулись на свои рабочие места. Ранее их привлекали к ответственности за хищение бюджетных средств. Женщин приговорили к условному сроку, причиненный ими ущерб оценили в 2,2 миллиона рублей.

Александр Хинштейн сообщает, что прошлым летом женщин вернули на работу, только теперь одна из них заняла должность экономиста, а вторая возглавила отдел кадров. Сегодня мошенницы написали заявления об увольнении. В отношении главного врача проводится проверка.