В Самарской области дети всех участников СВО будут бесплатно ходить в детсад и питаться в школе

В детских садах с семей военнослужащих не будут брать плату

В Самарской области принято решение обеспечить льготами и мерами поддержки детей всех военнослужащих, которые защищают родину в зоне специальной военной операции. Речь идет о бесплатных школьных обедах для детей участников СВО и отмене платы за детсады. Изменения в постановление правительства обсудили на заседании, которое по видеосвязи после встречи с Владимиром Путиным провел губернатор Дмитрий Азаров.

- Нам нужно найти верные подходы и формулировки, чтобы эти меры поддержки касались не только граждан, мобилизованных по Указу Президента, но всех семей – участников специальной военной операции, наших воинов, наших защитников, - отметил глава региона.

Ранее решение о дополнительной поддержке семей военнослужащих принял Дмитрий Азаров. И уже тогда он подчеркнул, что льготы должны распространяться на всех военнослужащих в зоне СВО.

- Мы это обещали военнослужащим, их семьям. Мы понимали, что ни в коем случае не можем допустить несправедливость, когда кадровые офицеры, контрактники, находящиеся в зоне специальной военной операции, и их семьи, не получат поддержку, - подчеркнул губернатор. И отметил, что вариант такой поддержки для всех найден. Как сказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян, общий объем денег, направленных на эти меры, составит 43,8 млн рублей. Средства образовательным учреждениям выделят из регионального бюджета. Семьи, которые нуждаются в такой поддержке, начали выявлять уже сейчас, не дожидаясь внесения изменений в документы. Сейчас в школы и детсады предоставлено 1951 заявление с просьбам о назначении льгот. Кстати, бесплатное питание ученикам 1-4 классов предоставляется на постоянной основе. Также в регионе продолжается работа по созданию социальных паспортов для семей военнослужащих. Губернатор поручил как можно быстрее оформить все необходимые документы и ни в коем случае не допускать взимании платы с таких семей.