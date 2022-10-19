В Самарской области ребенку заплатили 20 тысяч рублей за нападение собаки

Собака набросилась на 13-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области уличная собака набросилась на ребенка. Подростку выплатили моральную компенсацию.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку в связи с нападением. Оказалось, что мальчик получил рваную рану кисти руки. 13-летний подросток обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему назначили цикл уколов, чтобы избежать передачу бешенства.

Собака принадлежала жительнице село Русская Васильевка. Она допустила нападение животного на ребенка. Надзорное ведомство взыскало с нее компенсацию в размере 20 тысяч рублей в пользу пострадавшего.