Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 3:14

В Самарской области ребенку заплатили 20 тысяч рублей за нападение собаки

Животное набросилось на подростка на улице
Алена ПРОВКИНА
Собака набросилась на 13-летнего мальчика

Собака набросилась на 13-летнего мальчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области уличная собака набросилась на ребенка. Подростку выплатили моральную компенсацию.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку в связи с нападением. Оказалось, что мальчик получил рваную рану кисти руки. 13-летний подросток обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему назначили цикл уколов, чтобы избежать передачу бешенства.

Собака принадлежала жительнице село Русская Васильевка. Она допустила нападение животного на ребенка. Надзорное ведомство взыскало с нее компенсацию в размере 20 тысяч рублей в пользу пострадавшего.